Classifica NBA 2024-2025

NBA Classifica 2024-2025

NBA Classifica Eastern Conference

Tabellone aggiornato

La classifica NBA della Eastern Conference aggiornata al 24 novembre 2024. Ricordiamo che la seconda edizione dell’In-Season Tournament, è iniziato nella notte italiana tra il 12 e 13 novembre. Lo scorso anno vinsero i Los Angeles Lakers.

La stagione regolare ha preso il via nella notte italiana tra il 22 e il 23 ottobre. Non ci sono più squadre imbattute nemmeno ad Est dopo la sconfitta dei Cleveland Cavaliers, che rimangono comunque in cima alla classifica seguiti dai Boston Celtics – campioni NBA in carica. I Miami Heat , sesti in graduatoria ad Est, sarebbero l’ultima squadra qualificata direttamente ai Playoff. Per decretare settima e ottava testa di serie del tabellone, ormai consolidata la formula del Play-in: coinvolte negli spareggi le squadre dalla 7 alla 10.

SQUADRA VITTORIE SCONFITTE %W GB U10 1.Cavaliers 17 2 .895 – 8-2 2.Celtics 15 3 .833 1.5 8-2 3.Magic 13 7 .650 4.5 9-1 4.Knicks 10 8 .556 6.5 6-4 5.Bucks 9 9 .500 7.5 7-3 6.Heat 8 8 .500 7.5 5-5 7.Pacers 9 10 .474 8 5-5 8.Nets 9 10 .474 8 5-5 9.Hawks 8 11 .421 9 4-6 10.Bulls 8 12 .400 9.5 4-6 11.Pistons 8 12 .400 9.5 4-6 12.Hornets 6 12 .333 10.5 3-7 13.Raptors 5 14 .263 12 3-7 14.Sixers 3 14 .176 13 2-8 15.Wizards 2 15 .118 14 0-10

NBA Classifica Western Conference

Tabellone aggiornato

La classifica NBA della Western Conference aggiornata al 24 novembre 2024. Comandano gli Oklahoma City Thunder con una partita di vantaggio sugli Houston Rockets. Attualmente, i Los Angeles Clippers sarebbero l’ultima squadra qualificata direttamente ai Playoff nel tabellone principale. Per decretare settima e ottava testa di serie, ormai consolidata la formula del Play-in: coinvolte negli spareggi le squadre dalla 7 alla 10.