NBA, confronto acceso tra Maxey ed Embiid: cosa sta succedendo in casa Sixers?

Dopo un inizio di regular season a dir poco deludente, simboleggiato dal record negativo di 2 vittorie e 11 sconfitte e dall’ultimo posto in classifica ad Est, dopo gli infortuni patiti da tutte le tre superstar (Joel Embiid, Tyrese Maxey e Paul George) che di conseguenza non hanno ancora giocato nemmeno una partita insieme, continuano i problemi in casa Philadelphia 76ers.

Ed è per questo che dopo la pesante sconfitta per 106-89 subita per mano dei Miami Heat, i Sixers hanno deciso di indire un meeting di squadra per cercare di superare i vari problemi accusati in questo inizio di stagione.

La quarta sconfitta consecutiva subita dai Sixers, ha spinto il veterano Kyle Lowry a convocare una riunione tra giocatori e allenatori.

Secondo quanto riportato da Shams Charania, durante l’incontro Tyrese Maxey avrebbe criticato gli atteggiamenti di Joel Embiid davanti ai propri compagni di squadra:

Maxey avrebbe chiesto a Joel Embiid di essere più puntuale durante le attività di squadra, sostenendo che i continui ritardi dell’MVP della lega nel 2022-2023 influiscano su tutto l’ambiente Sixers. Secondo una fonte rimasta anonima, presente alla riunione di squadra, il confronto tra le due superstar dei Sixers sarebbe stato del tutto amichevole:

I Philadelphia 76ers cercheranno di uscire dal periodo di crisi e di tornare alla vittoria già dalla prossima partita in programma al FedExForum di Memphis.

"Last night the 76ers had a team meeting & I was told that Tyrese Maxey challenged Joel Embiid..

He told him that we need you to be on time for team activities..

