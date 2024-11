ESPN pigliatutto: trasmetterà anche il programma di Shaq e Barkley “Inside the NBA”

Dopo mesi di speculazioni, in cui il destino del più celebre programma tv rimaneva appeso in bilico, arrivano le prime conferme: Inside the NBA si sposterà da TNT a ESPN. La notizia è arrivata proprio dall’emittente, che ha annunciato dell’assunzione dei diritti di trasmissione dello show a partire dalla stagione 2025-2026, quando inizierà il nuovo contratto sui diritti mediatici NBA della durata di 11 anni. Per intenderci, quello in cui TNT è stata esclusa. Insomma, un bel sospiro di sollievo per tutti i fan di Ernie Johnson, Charles Barkley, Shaquille O’Neal e Kenny Smith.

Secondo quanto riporta ESPN, TNT continuerà a produrre lo show (come ha fatto dal 1989). ESPN sfrutterà semplicemente una concessione in licenza.

“TNT Sports continuerà a produrre in modo indipendente “Inside the NBA” dai suoi studi di Atlanta per tutta la durata dell’accordo. Il leggendario team di studio di “Inside the NBA” apparirà su ESPN e ABC in occasione di eventi live di alto profilo, tra cui il pre-partita, l’intervallo e il post-partita delle finali NBA su ABC, le finali di conference, i playoff NBA, tutte le partite della ABC dopo il 1° gennaio, il giorno di Natale, la settimana di apertura, la settimana finale della stagione e altri eventi live di rilievo”.

ESPN ha inoltre annunciato che i suoi programmi in studio NBA Countdown e NBA Today continueranno ad essere trasmessi. Quindi il programma di Shaquille O’Neal e compari non sostituirà completamente la copertura in studio di ESPN. Cambia però una questione, fondamentale. Inside the NBA fungerà più da programma di richiamo per i grandi eventi, piuttosto che uno show settimanale come quello che è andato in onda su TNT. Certo, però, la copertura sarà ampliata anche alle NBA Finals per la prima volta nella sua storia. In cambio, TNT rileverà da ESPN i diritti esclusivi per una serie di partite della Big 12 di football e di basket maschile, che si aggiungono a un accordo preesistente con la rete per i diritti sulle partite dei College Football Playoff.

