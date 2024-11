Nba, Golden State perde con i Clippers. Draymond: “Ho fatto schifo”

“Six turnovers”, sei palle perse personali. Sono le prime parole che Draymond Green pronuncia dopo essersi seduto. Davanti ai microfoni della sala stampa dell’Intuit Dome di Inglewood, California. Pochi minuti prima i Golden State Warriors avevano rimediato la loro terza sconfitta stagionale, la seconda contro i Los Angeles Clippers. In entrambi i casi, uno era stato il filo conduttore: tante – troppe – palle perse per la squadra di coach Steve Kerr. Questa volta, nonostante la doppia opportunità di impattare la partita nei secondi finali, i Warriors tornano a casa dopo aver subito uno scottante 102-99. A poco valgono i 26 punti di Curry e i 22 di Wiggins. A poco valgono, in realtà, i 23 di Norman Powell e la doppia doppia 12+16 firmata James Harden dalla parte dei Clippers. La vera storia della partita sono proprio i turnover.

Per i Warriors sono 19, due in più dei Clippers. Da quelle 19 palle perse, i Clipper hanno segnato 31 punti. Nei primi due quarti la squadra della Baia di San Francisco ha perso 13 palloni, contro gli 11 assist a tabellino. Il solo Draymond Green ha commesso 6 turnover.

“Stasera ho fatto schifo. Troppi errori. Ho sbagliato troppi passaggi. Sì, ho fatto schifo stasera. Se si tiene una squadra a 102 punti e si concedono 31 punti di scarto… La difesa è stata molto buona, ma non si possono difendere questi scarti. Come ho detto, sono stato pessimo, quindi è colpa mia”.

Queste parole hanno rassicurato non poco i suoi compagni di squadra, tra cui l neo-Warrior Buddy Hield:

“(Draymond Green) è un vincente. Per questo rispettiamo quello che dice e quello che fa. Anche se non pensiamo che sia colpa sua, lui se l’è presa con se stesso perché so che sente di poter fare meglio. Ma anche io, personalmente, avrei potuto fare meglio. Tutti noi avremmo potuto fare meglio. Ma questo è il tipo di pressione che si mette addosso e lo rispetto per questo”.

