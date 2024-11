NBA, crisi infinita per i Philadelphia 76ers: sono ultimi in classifica

I Philadelphia 76ers sembrano non riuscire a trovare una soluzione ai propri mali. Dopo aver sofferto l’assenza di Joel Embiid e Paul George nelle prime partite di stagione regolare, la compagine di Phila sembrava poter ripartire con fiducia, ma ora che la coppia è tornata sul parquet le cose non sembrano andare meglio. Nella notte, infatti, Phila ha perso nuovamente contro Miami.

Nel momento in cui scriviamo, la squadra allenata da Nick Nurse ha il peggior record del campionato (2-11, a pari merito con Washington). In conferenza stampa, Nurse ha parlato in questa maniera della situazione, dopo essersi presentato in ritardo di fronte ai giornalisti:

“Scusate il ritardo. Abbiamo avuto un piccolo confronto negli spogliatoi. Non entrerò nei dettagli, ma sono felice di rispondere a qualsiasi domanda sulla partita. È stato un confronto utile? Risponderò a questa domanda dopo aver visto la prossima partita. Questo è il famoso incontro di crisi, che alcune squadre organizzano in tempi difficili. Dobbiamo migliorare su diverse cose”.

Nurse ha quindi continuato in questa maniera:

“Il problema è la difesa? Dobbiamo fare meglio anche in attacco, girando la palla, rispettando le istruzioni. Dobbiamo credere a questi giocatori che sono tiratori e marcatori migliori di quanto stanno dimostrando in questo momento. Abbiamo bisogno che si facciano avanti e facciano il proprio lavoro.”

Leggi Anche:

NBA, i Los Angeles Lakers preparano la statua di Pat Riley fuori dalla Crypto.com Arena

NBA 2024-2025: 50 punti segnati in stagione: partite, performance, highlights

NBA, Julius Randle segna il tiro della vittoria a fil di sirena: Phoenix battuta