NBA, nessun problema per Anthony Davis: già in campo stanotte

Nonostante le prime paure, Anthony Davis non si perderà neanche un minuto di gioco dopo l’ultimo infortunio all’occhio. Il centro dei Los Angeles Lakers ha già confermato di essere pronto a scendere in campo nella partita di stanotte contro i Memphis Grizzlies, dopo essersi comunque consultato con un oculista in una “visita precauzionale”

“Ho un paio di graffi nell’occhio. Per quanto riguarda il campo medico e tutto il resto, non sono sicuro al 100%. Ma sono autorizzato a giocare”.

A preoccupare era stato il fatto che l’occhio era lo stesso a cui Davis aveva avuto problemi la scorsa stagione. In marzo si era procurato un’abrasione corneale, aggravatasi poi circa un mese dopo. Questa volta, nonostante l’occhio fosse ancora arrossato martedì, Davis ha rassicurato sul fatto che è in grado di giocare come sempre. E, ha aggiunto, non ha intenzione di indossare gli occhiali di protezione in campo.

“Ho portato gli occhiali per tre anni quando ero più giovane. Ad essere sincero non voglio farlo [ora]. Ovviamente, i medici mi hanno detto che non dovevo farlo… Se il mio oculista mi dirà che devo indossarli, allora lo farò”.

Leggi anche:

Pelicans, l’infermeria si affolla: Alvarado out per sei settimane

Cleveland ancora imbattuta dopo 12 partite: chi come i Cavs nella storia NBA?

Classifica NBA 2024-2025