Cleveland ancora imbattuta dopo 12 partite: chi come i Cavs nella storia NBA?

Nella lunga storia della National Basketball Association solamente otto squadre hanno iniziato la regular season vincendo almeno le prime 12 gare stagionali. E in questo ristretto gruppo d’élite ci entrano di prepotenza anche i Cleveland Cavaliers versione 2024-2025. Fin dove riusciranno a spingersi i Cavs di coach Atkinson solo il tempo saprà dircelo, ma i precedenti storici possono far ben sperare i tifosi di Cleveland. Infatti tutte – ad eccezione dei Seattle SuperSonics nel 1982-1983 – hanno centrato almeno le Conference Finals e in cinque occasioni sono arrivate a giocarsi l’anello, un traguardo che manca in Ohio dal 2018.

Andiamo a scoprire le altre sette squadre che, come i Cavs, hanno iniziato la stagione con il record 12-0.

(12-0) Seattle SuperSonics, 1982-1983

L’unica squadra in questa classifica a non aver raggiunto almeno le Finali di Conference sono i Seattle SuperSonics nel 1982-1983.

I Sonics si presentavano alla stagione con la speranza di migliorare il piazzamento di quella precedente e di andare più lontano nella corsa Playoff, ma così non fu. Terminarono al quarto posto ad Ovest con il record di 48-34 – mentre l’anno prima chiusero con quattro vittorie in più – e subirono l’eliminazione al primo turno per mano dei Portland Trail Blazers. Non riuscendo così a ripetere l’approdo alle Finali di Conference della stagione precedente.

(12-0) Chicago Bulls, 1996-1997

A caccia del quinto titolo in sette anni e del back-to-back, i Chicago Bulls edizione 1996-1997 iniziarono la stagione con 12 vittorie consecutive e fecero i conti con la prima sconfitta stagionale solamente il 23 novembre 1996 contro gli Utah Jazz. E forse non fu un caso che ad interrompere quella winning streak furono gli Utah Jazz, proprio quegli Utah Jazz che dovranno arrendersi qualche mese più tardi a Michael Jordan & Co. nell’ultimo ostacolo prima dell’anello. Il resto è storia nota: l’anno successivo l’ultimo titolo di “His Airness” e dei Bulls.