Pelicans, l’infermeria si affolla: Alvarado out per sei settimane

All’infermeria dei New Orleans Pelicans si è aggiunto un altro – l’ennesimo – giocatore. Si tratta della guardia Jose Alvarado, che sarà costretta a rimanere ai box per almeno tre settimane a causa di un infortunio al bicipite femorale. Alcune fonti, su tutte Shams Charania di ESPN, sostengono che Alvarado dovrebbe essere out addirittura per un mese e mezzo. La guardia si va ad aggiungere a una lista di infortunati che conta già Zion Williamson, Herbert Jones, Dejounte Murray, Herbert Jones e Jordan Hawkins.

Another injury blow to New Orleans: Pelicans guard Jose Alvarado is expected to miss six weeks due to a hamstring injury, sources told ESPN.

New Orleans is now without Alvarado, Zion Williamson, Herb Jones, Dejounte Murray, CJ McCollum and Jordan Hawkins. pic.twitter.com/8BLBGBTM3W

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 12, 2024