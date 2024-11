NBA, i Cavs non si fermano più e battono anche i Milwaukee Bucks

Ottava vittoria in otto partite per i Cleveland Cavaliers di coach Kenny Atkinson. È questa la notizia più sorprendente dell’inizio della stagione NBA 2024-2025.

I Cavs vincono anche contro i Milwaukee Bucks, conservano l’imbattibilità e consolidano il primo posto della Eastern Conference con il record di 8-0, pareggiando il miglior inizio nella storia della franchigia (1976-1977). A guidare i Cavs alla vittoria per 116-114 tra le mura amiche della Rocket Mortgage Fieldhouse ci pensa Darius Garland con una prestazione da 39 punti, 8 assist, 15/22 al tiro complessivo e 7/11 dalla lunga distanza. Il prodotto dei Vanderbilt Commodores ha poi rilasciato le seguenti dichiarazioni di fronte ai microfoni nel post-partita:

“È stato incredibile. Sono cresciuto guardando Dame [Lillard]. Quindi è stato fantastico avere un piccolo duello con lui, un paio di minuti di uno contro uno in una partita ad alta intensità come questa. È stato super divertente competere contro di lui. Ha segnato alcuni canestri difficili contro di me. Sono felice di poter tornare indietro e provare a fare alcune cose che ho visto da lui ed implementarle nel mio gioco. È stato super fantastico”.

Per i Cavs inoltre da segnalare i 17 punti di Evan Mobley con un rivedibile 6/15 al tiro e la doppia doppia da 14 punti e 15 rimbalzi di Jarrett Allen. Serata in ufficio invece per Donovan Mitchell che segna “solamente” 14 punti con 5/15 dal campo (33.3%).

Continua la crisi nera per i Milwaukee Bucks che perdono la sesta partita consecutiva dopo la vittoria all’esordio e occupano attualmente l’ultimo posto ad Est con il record di 1-6. Con l’assenza del lungodegente Khris Middleton e di Giannis Antetokounmpo a causa di uno stiramento all’adduttore destro, a togliere le castagne dal fuoco tocca a Damian Lillard che segna 36 punti e serve 11 assist ma trova una mano solamente da Bobby Portis (21 e 18 rimbalzi) e A.J. Green (21 con 7/9 da tre in uscita dalla panchina).

L’occasione per i Bucks di uscire da questo momento di difficoltà si presenterà nella notte italiana tra giovedì 7 e venerdì 8 novembre quando al Fiserv Forum arriveranno gli Utah Jazz, ultimi ad Ovest.

Leggi anche:

NBA, Phila: stanotte l’esordio stagionale di Paul George in casa dei Suns

NBA Player of The Week: i giocatori premiati per ogni settimana della stagione 2024-2025

NBA, problemi di salute per Gregg Popovich: stop a tempo indeterminato