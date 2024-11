Attimi di paura per i Denver Nuggets durante la partita (poi persa) contro i Minnesota Timberwolves: dopo uno scontro di gioco con Julius Randle, Jamal Murray non è riuscito a proseguire la gara. Dai primi accertamenti risulta che il giocatore dei Nuggets abbia una commozione cerebrale e che è in dubbio per la gara di questa notte contro Utah.

Jamal Murray est entré dans le protocole commotion après avoir percuté Julius Randle. Il est incertain pour la rencontre de ce soir.pic.twitter.com/WvSDxNQuSa — Basket-Infos (@Basket_Infos) November 2, 2024

Malone sulle condizioni di Jamal Murray: “Spero di riaverlo presto”

Come riporta Cassidy Hubbarth di ESPN, Jamal Murray ha una commozione cerebrale a seguito dello scontro di gioco con Julius Randle: un colpo che non gli ha permesso di proseguire la partita contro Minnesota. Al termine della gara, l’allenatore dei Denver Nuggets Mike Malone ha parlato riguardo le condizioni del suo giocatore, affermando che:

“È stato un colpo duro e significativo: ovviamente, la priorità sarà sempre la sua salute e sicurezza, ci assicureremo che sia in buone condizioni. Se non sarà in grado di giocare sabato, spero di riaverlo il prima possibile, ma non voglio fare speculazioni perché non conosco bene i dettagli”

Prima di lasciare il campo, Jamal Murray aveva segnato sei punti in circa 22 minuti di gioco, mentre in queste prime cinque partite della nuova stagione NBA sta registrando una media di 16.2 punti, 4.4 rimbalzi e altrettanti assist con il 37% dal campo.

