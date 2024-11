NBA, Kevin Durant: “Io merito una statua come Wade? Non credo avverrà mai”

Nel corso della sua carriera, Kevin Durant ha indossato quattro canotte NBA diverse: OKC, Golden State, Brooklyn e – oggi – Phoenix. In ognuna delle squadre in cui è approdato, KD ha lasciato comunque segno del suo talento. Non abbastanza, però, per meritarsi una statua fuori dalle rispettive arene, come invece può vantare Dwyane Wade in quel di Miami.

Durant ha commentato l’accaduto in questa maniera:

“Dubito molto di meritare una statua per la carriera che ho avuto, apprezzo moltissimo il rispetto e l’affetto di tifosi e appassionati, e quello per me basta e avanza. Ringrazio Wade, ma il suo caso è completamente diverso: lui rappresenta Miami, rappresenta gli Heat. Ci sono pochi giocatori che sono stati in grado di costruirsi una carriera da Hall of Famer restando in una sola città, ma non è il mio caso”.

