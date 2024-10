Lakers, ecco il primo ko di stagione. JJ Redick: “Colpa mia”

Eccolo il primo ko per i Los Angeles Lakers di coach JJ Redick: un 109-105 contro i Phoenix Suns che ferma la striscia di tre vittorie consecutive con cui i gialloviola avevano iniziato la stagione. Una settimana di imbattibilità, e poi il primo boccone amaro. Che, come da prassi, si è mangiato fino all’ultima briciola il capo allenatore. Redick, in particolare, ha sottolineato due punti: l’esitazione – sua responsabilità – a raddoppiare Kevin Durant in difesa e, soprattutto, un secondo quarto da soli 14 punti in attacco.

“Non dovremmo mai avere un quarto da 14 punti. In parte è colpa mia. Devo assicurarmi che il nostro attacco sia buono. Ci siamo bloccati. Per essere un attacco di alto livello, dobbiamo muovere i giocatori e muovere la palla. Nel secondo tempo abbiamo eseguito alla grande, ma il secondo quarto ci ha fatto male”.

I F*ck urlati da Redick durante la partita non sono stati pochi, forse colpa di telecamere impietose che puntavano su di lui a ogni errore dei suoi uomini. Ma l’atteggiamento di Redick è ben visto dai suoi giocatori. Secondo Austin Reaves

“È la dimostrazione di quanto ci tenga. La sua passione è di un altro livello. Si vede che ogni singolo secondo di ogni giorno è impegnato a migliorare il nostro gruppo”.

Anche LeBron James l’ha presa con filosofia:

“Le sconfitte sono inevitabili in questo campionato. Ma il modo in cui si gioca e si continua a giocare ogni settimana e ogni partita è ciò che definisce il tipo di squadra che si vuole essere. Possiamo migliorare molto. Ma stasera abbiamo fatto molte cose buone”.

Leggi anche:

Jazz, infortunio shock per Hendricks: frattura di perone e lussazione della caviglia

NBA, Banchero mette a segno 50 punti e i Magic battono i Pacers

NBA Player of The Week: i giocatori premiati per ogni settimana della stagione 2024-2025