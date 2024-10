Prosegue l’avvio di stagione da urlo dei Los Angeles Lakers che, nella notte, vincono il derby tutto Made in California contro i Sacramento Kings. Sul tabellino dei top scorer c’è sia il nome di Anthony Davis, autore di 31 punti e nove rimbalzi, che quello di LeBron James: The Choosen One sale in cattedra e chiude la partita con una tripla doppia da 32 punti, 14 rimbalzi e 10 assist.

LeBron James’ triple-double and Anthony Davis’ 3rd straight 30-point game propels the @Lakers to the 3-0 start! Anthony Davis: 31 PTS, 9 REB, 3 STL

Rui Hachimura: 18 PTS, 9 REB

Domantas Sabonis: 29 PTS, 12 REB, 10 AST pic.twitter.com/xROzKIAvee — NBA (@NBA) October 27, 2024

LeBron James: “Siamo un grande gruppo. AD? Un onore giocare con lui”

16 dei suoi 32 punti totali sono arrivati in quattro minuti dell’ultimo quarto: numeri e una prestazione di LeBron James che, alla soglia dei 40 anni, lasciano i fan sempre più stupiti. Nel post partita, King James ci tiene a sottolineare che il merito è anche e soprattutto dei suoi compagni di squadra:

“Non posso sempre avere l’exploit di questa sera: potevo farlo a 22 anni, ma a 40 non posso e non ho bisogno di farlo in ogni partita. Fortunatamente siamo un grande gruppo dove tutti giocano per tutti: ho il lusso di giocare con un MVP come Anthony [Davis ndr], Reaves è capace di segnare punti importanti, D-lo [Russell ndr] è sempre uno che va al massimo, poi c’è Hachimura che è costante e i suoi punti li segna. Sappiamo metterci nelle migliori condizioni”

.@LakersReporter caught up with LeBron James (32 points, 14 rebounds, and 10 assists) to discuss the dominant performance he had, especially in the 4th quarter, to come out of this game victorious. pic.twitter.com/FXYxRzYvk4 — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) October 27, 2024

LeBron e Anthony Davis stanno trascinando i Lakers in questo avvio di stagione: l’ex stella dei Pelicans sembra aver trovato la sua condizione fisica e mentale perfetta, risultando sempre più decisivo per i giallo-viola. Per King James è importante valorizzare il lavoro e l’impegno di AD se si vuole andare il più lontano possibile:

“È un professionista esemplare e un grandissimo giocatore: noi, lo staff tecnico lo incoraggiamo a tirare da tre, e probabilmente il tiro da tre più importante della serata è stato proprio il suo. Lui segna questi tiri importanti, per me dopo è stato tutto più facile: con lui possiamo fare grandi cose, ne sono sicuro”

