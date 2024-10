I Los Angeles Lakers centrano la seconda vittoria in stagione sbarazzandosi in casa dei Phoenix Suns: protagonista assoluto della serata Anthony Davis, autore di una prestazione da 35 punti, otto rimbalzi e quattro assist. Numeri che – oltre a regalare il successo ai giallo-viola – segnano un bel traguardo per AD: infatti, è il primo giocatore dai tempi di Kobe Bryant a segnare più di 35 punti nelle prime due giornate di regular season, il terzo nella storia dei Lakers dopo Jerry West e Elgin Baylor.

Anthony Davis establishes himself as the NBA’s early scoring leader (35.5 PPG) as the @Lakers overcome a 22-point deficit! Austin Reaves: 26 PTS, 8 AST, 3 STL

LeBron James: 21 PTS, 8 AST pic.twitter.com/B7GgKkDe9a — NBA (@NBA) October 26, 2024

Anthony Davis: “Nel secondo tempo si è vista la mano di Redick”

Per i Lakers non è stata una passeggiata la partita con i Suns visto che, all’intervallo, la franchigia dell’Arizona conduceva per 61-52. A pochi minuti dalla fine del terzo quarto, Phoenix era in vantaggio di sette punti: da quel momento, i giallo-viola hanno segnato i nove punti che li ha portati al comando della partita.

La svolta è arrivata durante l’intervallo, quando JJ Redick ha dato nuove indicazioni ai suoi giocatori: una mossa che, alla fine, si è rivelata vincente. Ad aver beneficiato di questo cambio di marcia è stato Anthony Davis che – come LeBron James – ha siglato 11 punti nel terzo quarto. Queste le sue parole su Redick e sulla vittoria:

“Quando sei sotto e hai bisogno di recuperare, è lì che si deve vedere la mano del coach: durante l’intervallo, JJ era molto calmo mentre ci diceva dove sbagliavamo, soprattutto nelle transizioni e nei turnover; il fatto che lui non andasse nel panico ci ha tranquillizzato, siamo scesi in campo consapevoli di poter rimontare e così è stato. Stiamo tirando benissimo, facciamo le giocate giuste e ci divertiamo: lo schema che ha scelto JJ ci dà la possibilità di fare bene, ci fidiamo del suo lavoro e lo mettiamo in atto sia in attacco che in difesa”

AD on the adjustments in the second half, his strong start to the season, and the trust in the new coaching staff: pic.twitter.com/59NnyMrIKJ — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) October 26, 2024

Nella prossima partita i Los Angeles Lakers ospiteranno i Sacramento Kings (0-1) in un derby californiano tutto da vivere.

