I New York Knicks centrano la prima vittoria stagionale e lo fanno tra le mura amiche del Madison Square Garden: a fermare gli Indiana Pacers ci pensano Jalen Brunson – 26 punti, cinque rimbalzi e altrettanti assist – Karl-Anthony Towns, autore di 21 punti e 15 rimbalzi al suo esordio casalingo.

Una bella vittoria arrivata in un Madison Square Garden infuocato e pronto a sostenere i suoi beniamini: mattatori della serata Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns, che mostrano una grande intensa sul parquet. Al termine della partita, KAT elogia il capitano e il resto della squadra:

“Just making sure you let him do what he does best and get out the way. Just blessed we get a chance to call him Cap’.”

Karl-Anthony Towns on Jalen Brunson after Towns puts up 21p, 15r & 2 blk in NYK’s win vs Indy: pic.twitter.com/pRpgHvozlJ

