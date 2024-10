NBA, esordio da sogno per Klay Thompson in maglia Mavs

Il derby texano tra Dallas Mavericks e San Antonio Spurs rappresentava un nuovo inizio per due giocatori da anni in NBA. Klay Thompson giocava la sua prima partita di regular season con Dallas, mentre Chris Paul esordiva alla corte di Coach Pop. Alla fine ha sorriso Klay, con i Mavs che hanno vinto sul punteggio finale di 120-109. Per l’ex Warriors è stato un super esordio: ha segnato 22 punti in 26 minuti, con sette rimbalzi, tre rubate e 6/10 dall’arco. Le sue sei triple sono inoltre la miglior prestazione di sempre per un esordiente con la maglia dei Mavs. A fine partita ha detto:

“È stato un grande debutto. So che si tratta solo di una partita a ottobre, ma è stata bella come prima volta. C’è stata molta eccitazione, mi sono sentito in modo fantastico. E le prime volte di qualcosa accadono solo una volta”

La prestazione di Thompson è stata lodata anche dal suo nuovo compagno di squadra Luka Doncic. Lo sloveno, miglior marcatore della serata e quasi in tripla doppia con 28 punti, 10 rimbalzi e otto assist, ha detto:

“Ha giocato alla grande. Ha segnato molti tiri e si muoveva sempre quando era in campo. E poi ha giocato benissimo anche in difesa. È facile stare in campo con uno come lui, ti rende la vita più facile. Devi solo saperlo trovare”

Klay ha risposto ai complimenti del compagno, lodando a sua volta le incredibili capacità di Doncic:

“È un talento incredibile. Veramente non ha alcun senso, perché fin da piccoli ci è stato detto che per essere il migliore nella pallacanestro dovevi essere quello che salta più di tutti e corre più veloce di tutti. Ma Luka supera tutte queste etichette. Gioca alla sua velocità e porta il gioco sui suoi binari come non ho mai visto nessuno fare. Ed è bello stare nella sua squadra”

