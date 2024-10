NBA, la storia è fatta: Bronny e LeBron James hanno giocato insieme contro Phoenix

Anche se si tratta solo di una partita di preseason, la storia NBA ricorderà che LeBron James e Bronny James – padre e figlio – hanno giocato insieme con la maglia dei Lakers. Tutto questo, nel giorno del ventesimo compleanno dello stesso Bronny. I due, infatti, nella notte hanno condiviso lo stesso parquet – ossia quello dell’Acrisure Arena di Palm Springs – per giocare contro i Phoenix Suns. All’inizio del 2° quarto, JJ Redick ha deciso di schierare Bronny accanto a suo padre: una situazione durata per circa quattro minuti.

Senza dubbio stressato dal giocare al fianco del papà, Bronny ha perso due palloni nei suoi primi due possessi e non mai riuscito ad entrare veramente in partita. Alla fine il tabellino recita 3 rimbalzi, 4 palle perse e 0/1 dal campo in 13 minuti. Dopo due partite, il suo score è di 1/7 al tiro. Queste le parole di JJ Redick su quanto visto in campo:

“È surreale. In allenamento giocano 2 contro 2 con il pick-and-roll. Sarà fantastico quando scenderanno in campo insieme. Non vedo l’ora di vederli in azione. Sono molto onorato di far parte della storia. Sono felicissimo di poter far parte di tutto questo. Da tifoso del basket, si tratta di una bella storia. Penso che sia una testimonianza della longevità di LeBron, ma anche della sua resistenza competitiva.”

Al di là dell’evento storico, ricordiamo che i Suns hanno vinto con il punteggio di 118-114 contro i Lakers nonostante 17 punti, 8 rimbalzi e 3 assist di Anthony Davis, e 19 punti, 5 rimbalzi, 4 assist e 2 stoppate di LeBron James.

