NBA in lutto per la scomparsa di Dikembe Mutombo

La data che per molte squadre segna con il Media Day della stagione NBA 2024-2025 si apre con una silenzio che lascia sgomenti. Nella giornata di oggi, infatti, la NBA ha dato notizia della morte di Dikembe Mutombo. L’Hall of Famer, 58 anni compiuti, era in cura per un tumore al cervello dal 2022. Ambasciatore globale della NBA, particolarmente influente nel continente africano per ovvie ragioni di provenienza, Mutombo è stato salutato dal cordoglio unanime di ex giocatori e addetti ai lavori. Il commissioner Adam Silver ha condiviso tramite i canali ufficiali NBA questo messaggio:

“Dikembe Mutombo era semplicemente ‘larger than life’’. Sul campo è stato uno dei migliori stoppatori e difensori nella storia NBA. Fuori dal campo ha messo il cuore e l’anima nell’aiutare gli altri. Nessuno meglio di Dikembe poteva fungere da primo ambasciatore globale della NBA. Amava ciò che la pallacanestro poteva fare per avere un impatto positivo nelle comunità, specialmente nella Repubblica Democratica del Congo, suo Paese natale, e in tutto il continente africano. Ho avuto il privilegio di girare il mondo con lui e di vedere in prima persona come la sua generosità e la sua compassione dessero sollievo alle persone. Era sempre disponibile agli eventi, con il suo sorriso contagioso, la sua voce profonda e il suo gesto con il dito caro a tante generazioni di tifosi. […] Sono una delle tante persone la cui esistenza è stata toccata dal suo cuore enorme e mi mancherà profondamente. A nome della famiglia NBA, porgo le più sentite condoglianze alla moglie Rose e ai loro bambini, ai suoi molti amici e alla community della pallacanestro nel mondo, che ricambiato tutto il suo affetto.”