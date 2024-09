Gli Warriors non nascondono le ambizioni NBA: “Siamo impazienti”

I Golden State Warriors, orfani dello Splash Brother Klay Thompson, passato ai Dallas Mavericks, aprono un nuovo capitolo della loro storia recente. Consapevole del cambio di passo necessario, Mike Dunleavy Jr. cerca di mantenere equilibrio tra realtà e aspettative. Di seguito le dichiarazioni del GM della franchigia californiana riportate da Anthony Slater di The Athletic:

“Siamo impazienti quanto può esserlo una franchigia con un orizzonte temporale come il nostro. C’è però una linea sottile tra impazienza e mancanza di disciplina. […] Non c’è motivo di andare all-in per essere poco sopra la media. In tal senso, sono contento dell’approccio che abbiamo mantenuto in estate, del roster costruito e della crescita che avremo all’interno del gruppo. Sono convinto che vivremo una grande stagione.”