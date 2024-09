NBA, Devin Vassell out per la prima settimana di regular season

Devin Vassell salterà di sicuro l’inizio della prossima stagione. La guardia dei San Antonio Spurs si sta ancora riprendendo dall’intervento chirurgico a cui si è sottoposto durante la stagione per riparare una frattura da stress al terzo metatarso del piede destro. A dichiararlo la stessa franchigia texana.

Vassell starebbe però già prendendo parte a cosiddette non-basketball activities, esercizi senza il pallone a spicchi. Gli Spurs però optano per la cautela: il suo stato non sarà aggiornato fino al 1° novembre. Il che significa che, come minimo, salterà la prima settimana della stagione regolare. Stava viaggiando a una media di 19.5 punti (con il 37.2% da tre) e 4.1 assist a partita. Proprio l’anno scorso Vassell ha firmato un’estensione quinquennale da 135 milioni di dollari con San Antonio, che scatterà a partire da questa stagione. E ora avrà l’opportunità di crescere accanto a un super veterano come Chris Paul.

Saranno invece pronti per l’opening night i centri Zach Collins e Charles Bassey.

