Adrian Wojnarowski inizia la sua nuova vita da GM in NCAA: “Felice della scelta fatta”

I telefoni non vibrano più, nemmeno nel cuore della notte. Una settimana fa, Adrian Wojnarowski si è ritirato dall’attività di giornalista e, anche se probabilmente ha ricevuto l’informazione prima di chiunque altro, non ha twittato la partenza di Derrick Rose dai Grizzlies o il ritiro della maglia di Vince Carter dai Raptors. Mercoledì “Woj” ha tenuto la sua prima conferenza stampa come direttore generale dell’Università St. Bonaventure:

“In questo periodo dell’anno a ESPN, qualcuno mi chiede sempre dove sarò quando ricominceranno i vari training camp NBA. Quest’anno mi è stato chiesto se volevo essere a Boston con i Celtics, campioni in carica. Se volevo essere a Los Angeles con i Lakers e LeBron? O se volevo andare a Oklahoma City per vedere la migliore squadra giovanile del mondo, o forse semplicemente in studio con i miei amici Malika Andrews e Stephen A. Smith. Ho pensato a questa domanda per diversi mesi e alla fine ho trovato una risposta: voglio essere al St. Bonaventure College il giorno d’inizio del training camp.”

A 55 anni compiuti, Adrian Wojnarowski ha sostanzialmente archiviato la sua carriera da giornalista, ma afferma di non sentirsi certamente sulla via del tramonto. Secondo lui, non ha perso nulla nonostante abbia lasciato 20 milioni di dollari sul tavolo, come prevedeva il contratto con ESPN:

“Mi sono ritirato da ESPN e dal settore dei media, ma questo non è un lavoro da pensionato per me. Sento semplicemente di aver guadagnato abbastanza e di non aver rinunciato a nulla.”

“Rookie” in questo ruolo di reclutatore della NCAA, vede somiglianze con il suo lavoro di giornalista:

“Devo imparare e spero che alcune delle mie qualità mi permettano di sviluppare rapporti e mantenerli. Nessuno ti dà buoni giocatori, così come nessuno ti dà buoni articoli… Devi lottare per questo e devi meritarteli. Per reclutare giocatori molto bravi e trattenere quelli che sono già lì, abbiamo bisogno del NIL (introiti derivanti dalle sponsorship verso il college, per pagare i giocatori). Ho lavorato con l’allenatore e il suo staff per diversi anni su questo importante progetto. Dal nostro annuncio della scorsa settimana, sono rimasto assolutamente sbalordito dalle opportunità che ci arrivano dagli sponsor nazionali e dalle entità che vogliono collaborare con noi. Opportunità rivoluzionarie che ci aiutano a reclutare e trattenere i nostri studenti-atleti.”

