Molti addetti ai lavori e tifosi dei Sacramento Kings si chiedono come, al Draft 2018, sia stato scelto Marvin Bagley III e non Luka Doncic: se il secondo è a tutti i livelli una delle superstar NBA, il primo stenta a far decollare la sua carriera. Responsabile di questa operazione è Vlade Divac, ex GM dei Kings che – a distanza di anni – è ancora convinto della sua scelta.

Durante un’intervista al magazine Index, l’ex GM dei Sacramento Kings Vlade Divac ha parlato del perché al Draft 2018 non abbia scelto Luka Doncic, preferendogli Marvin Bagley III. Alla base della sua scelta c’era il fatto che De’Aaron Fox era il titolare di quei Kings e, per il dirigente serbo, Doncic non era necessario:

“Avevamo De’Aaron Fox in quella posizione, che avevo scelto un anno prima. In quel momento pensavo che Fox fosse il giocatore che avrebbe potuto diventare il simbolo della nostra squadra. Il tempo ci dirà se ho sbagliato: per come stanno le cose ora sembra che mi sbagli, ma ho fiducia in Fox e sono sicuro che avrà una grande carriera”

