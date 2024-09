NBA, LeBron James: “Sapevo che Curry poteva fare la differenza a Parigi”

La bella vittoria di Team USA alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha evidenziato, per una volta, l’incredibile convivenza in campo di LeBron James e Stephen Curry. Una gioia per tutti i tifosi NBA, solitamente abituati allo scontro tra i due nativi di Akron. In questo senso, la stella dei Los Angeles Lakers ha parlato dell’impatto di Curry all’interno della compagine americana:

“Gli ho parlato molto del fatto di essere ai suoi primi Giochi Olimpici. Aveva già giocato in un Mondiale, ma far parte delle Olimpiadi per la prima volta era una novità. Si poteva vedere ogni singolo giorno e ogni singolo momento che la sua meccanica, il suo ritmo al tiro erano ancora lì. Perciò sapevo che a un certo punto la raffica e la valanga sarebbero arrivate. Lo abbiamo visto nelle semifinali contro la Serbia e l’abbiamo visto in finale contro la Francia padrona di casa. Steph ha fatto quello che sa fare Steph, segnando dei grandi tiri e mettendo tutti a dormire. È stato un momento incredibile ed ero felice di essere al suo fianco”.

