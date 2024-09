Mercato NBA, Exhibit 10: tutti i contratti attivi in vista del training camp

Settembre e ottobre, per buona parte, sono mesi interlocutori, di preparazione, nella fitta dinamica che impegna le franchigie NBA. In vista del training camp – primi media day fissati per il 24 e 25 del mese di settembre n.d.r. – scorriamo una panoramica di tutti gli Exhibit 10 attivi.

Questi contratti, annuali, non garantiti, e al minimo salariale, possono essere convertiti, come da accordo collettivo vigente tra NBA e NBPA (Associazione giocatori) prima dell’avvio ufficiale della stagione regolare. A quel punto diventano contratti cosiddetti Two-way. Secondo un dato ripreso da Bobby Marks, oggi salary cap expert ESPN, quasi 300 giocatori hanno firmato contratti di questo tipo e sono poi stati tagliati.

Exhibit 10: tutti i contratti NBA attivi

Boston Celtics

Anton Watson Lonnie Walker IV

Charlotte Hornets

Keyontae Johnson

Chicago Bulls

Kenneth Lofton Jr. Talen Horton Tucker

Dallas Mavericks

Jamarion Sharp

Denver Nuggets

Gabe McGlothan Jaylin Williams Jahmir Young

Los Angeles Clippers

Eijah Harkless RayJ Dennis

Los Angeles Lakers

Kylor Kelley Cameron Oliver

Memphis Grizzlies

Miye Oni Maozinha Pereira Yuki Nakamura Armando Bacot

Miami Heat

Zyon Pullin

Milwaukee Bucks

James Akinjo Liam Robbins

New Orleans Pelicans

Matt Ryan*

* exhibit 9

New York Knicks

Chuma Okeke

Philadelphia 76ers

Judah Fiedler Judah Mintz

Portland Trail Blazers

Henri Dell

San Antonio Spurs

Malachi Flynn Brandon Boston Jr.

Toronto Raptors

Jared Rhoden

Utah Jazz

Babacar Sane