Mercato NBA, Jamal Murray ritocca il contratto con Denver: in arrivo 208 milioni

Jamal Murray ha deciso (forse) di giurare amore eterno per i Denver Nuggets. In serata, infatti, le due parti hanno raggiunto un accordo di rinnovo. Secondo Adrian Wojnarowski di ESPN, Murray firmerà un’estensione quadriennale del contratto del valore di 208 milioni di dollari che lo legherà ai Nuggets fino alla stagione 2028-29. Murray era idoneo a firmare un’estensione dalla fine della stagione 2023-24. Shams Charania, lo scorso 27 giugno, aveva già indicato che Murray stava cercando di ‘strappare’ una estensione al massimo salariale.

I Nuggets, lo ricordiamo, hanno avuto una offseason sottotono, con Kentavious Caldwell-Pope che ha deciso di lasciare la squadra per firmare con gli Orlando Magic. Di certo non era importante per la squadra quanto Murray, quindi se dovevano dare la priorità a qualcuno, sarebbe stato quest’ultimo. Murray è probabilmente il miglior giocatore della NBA attuale a non essere mai stato selezionato in una squadra All-Star. Ha una media di almeno 20 punti a partita in ciascuna delle sue ultime tre stagioni giocate. L’ex play di Kentucky, nella scorsa stagione ha stabilito il suo career high negli assist (6,5) e nella percentuale di realizzazione da tre punti (42.5) in 59 presenze.

