Mercato NBA, i Clippers rinnovano il centro Zubac

La storia di Ivica Zubac è fortemente legata alla Città degli Angeli. Prima sponda gialloviola, poi – con un raro scambio intracittadino – sponda rossoblu. Qui ha trovato casa fissa. E qui, ai Los Angeles Clippers, è destinato a rimanere per gli anni a venire.

Los Angeles Clippers C Ivica Zubac has agreed on a three-year, $58.6 million contract extension, Mike Lindeman and Jeff Schwartz of @excelbasketball tell ESPN. Zubac gets max available for his three seasons and now is guaranteed four years and $70M. pic.twitter.com/F7cSfEEqku

