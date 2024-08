Team USA abbatte la Francia e vince l’oro alle Olimpiadi 2024: super Stephen Curry

Alla fine i più forti sono ancora loro. Gli USA vincono per la quinta volta di fila le Olimpiadi per quanto riguarda il torneo di pallacanestro. Diciassettesima volta nelle venti partecipazioni olimpiche. Nella finale giocata contro la Francia, la compagine di Steve Kerr ha dovuto comunque mettere in campo la sua miglior versione per regolare i transalpini con il punteggio di 98-87. Un po’ come successo in semifinale contro la Serbia, in cui gli americani hanno faticato terribilmente fino all’ultimo quarto. In questo caso, Team USA ha comandato dal primo all’ultimo, ma non è mai riuscita a sferrare il colpo del KO.

Anzi, i transalpini si erano addirittura avvicinati ad un possesso di distanza negli ultimi tre minuti, quando poi si è scatenato – in maniera clamorosa – Stephen Curry. Con USA bloccata in attacco, il playmaker dei Golden State Warriors ha trascinato i suoi con quattro triple di fila realizzate. L’ultima in versione extraterrestre, battendo un raddoppio avversario. Curry – prima partecipazione alle Olimpiadi in carriera – ha registrato un clamoroso 8/12 dall’arco in questa finale (24 punti totali) e un 17/25 sempre dalla linea dei tre punti aggiungendo anche la semifinale con la Serbia. Ottime le prestazioni anche di LeBron James (14 punti e 6 rimbalzi) e Kevin Durant (15 punti e 4 rimbalzi).

Dall’altra parte a nulla sono serviti i 26 punti e 7 rimbalzi di Victor Wembanyama ed i 20 di un mai domo Yabusele. La Francia ha pagato la poca precisione al tiro da dietro l’arco a causa di un pessimo 9/30 (18/31, invece, per Team USA).

Le triple finali di Curry che hanno chiuso il match

Leggi Anche:

Mercato NBA, Svi Mykhailiuk firma con gli Utah Jazz

NBA, Lauri Markkanen rinnova con gli Utah Jazz