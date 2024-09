NBA, Dwight Howard preferisce Kobe Bryant rispetto a Michael Jordan: “Ha più skill”

Chi è più forte tra Michael Jordan e Kobe Bryant? Come sempre, siamo di fronte a paragoni troppo complicati da azzardare, così come opinioni difficili da oggettivare. L’ultimo ad avventurarsi ad una disamina sulle due leggende NBA è stato Dwight Howard. Queste le parole dell’ex centro degli Orlando Magic, il quale ha definito Kobe con più talento di MJ:

“Credo che Kobe avesse più talento di Jordan, ha ripreso ciò che faceva MJ e lo ha moltiplicato, portandolo a un livello più alto. Giocare con lui è stato difficilissimo. Quando sono andato a Los Angeles tutti si aspettavano che fossimo i nuovi Kobe e Shaq. Ma io ero incazzato, non volevo andare a Los Angeles a giocare per i Lakers, io volevo batterli come ci avevano sconfitto nelle Finals con Orlando.”