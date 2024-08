La stagione NBA è alle porte e tutti i giocatori sono al lavoro per farsi trovare pronti: tra questi c’è, ovviamente, anche Zion Williamson che ha avuto una trasformazione notevole. La stella dei New Orleans Pelicans è apparso in ottima forma, ma Carmelo Anthony nutre dei dubbi sul fatto che possa mantenere nel corso dell’anno questa tenuta fisica.

Carmelo Anthony su Zion Williamson: “È difficile mantenere in forma il proprio fisico”

Durante una puntata del suo podcast 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony and Kid Mero, Carmelo Anthony ha parlato di Zion Williamson e della sua trasformazione fisica: il giocatore dei Pelicans ha perso peso e sembra molto più in forma rispetto alle passate stagioni. I dubbi dell’ex stella di Denver, New York e Portland si basano su quanto Williamson avrà la motivazione e riuscirà a mantenere il fisico che ha costruito in queste settimane:

“Ora fisicamente sta bene, ma il punto non è questo: non si tratta di mettersi in forma, ma di mantenersi in forma. Riuscirà a farlo? È pronto a fare tutto ciò che è necessario? Come lo farà? La stagione è lunga e non ci sono giorni di pausa, è un vero e proprio lavoro. Tutti facciamo il tifo per lui, ma ora che sta tornando deve dimostrare a se stesso che è un aspetto a cui tiene, altrimenti rischia di perdere tutto il lavoro fatto finora”

Nella scorsa stagione Zion Williamson ha registrato una media di 22.9 punti, 5.8 rimbalzi e 5.0 assist in 70 partite della regular season, ma ha dovuto saltare i Playoff per un problema fisico: gli infortuni hanno da sempre condizionato la sua carriera NBA, ma quest’anno – grazie alla sua nuova condizione fisica – spera di non essere soggetto a ricadute.

