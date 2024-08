I Sacramento Kings hanno acquisito tramite sign-and-trade DeMar DeRozan, sei volte All-Star NBA e giocatore di elevato tasso tecnico: il suo arrivo ha portato entusiasmo sia tra i tifosi che tra i suoi compagni di squadra, primo su tutti Kevin Huerter che non vede l’ora di giocare insieme all’ex Chicago Bulls.

DeRozan valore aggiunto dei Kings, l’entusiasmo di Kevin Huerter

Intervenuto durante la puntata del podcast The Check Ball Show, Kevin Huerter ha parlato del colpo di mercato per eccellenza dei suoi Sacramento Kings: DeMar DeRozan. Avere nel roster un giocatore del suo calibro, fa fare un notevole salto di qualità alla franchigia californiana, come racconta lo stesso Huerter:

“Partiamo da un dato di fatto, se prendi un giocatore come DeRozan fai un grande upgrade: ha davvero tante qualità ed è fortissimo, è il salto di qualità che aspettavamo e volevamo. Da quando è arrivato c’è molta fiducia nel futuro, sappiamo del contributo che può dare”

Nell’ultima stagione DeMar DeRozan ha giocato 79 partite con la maglia dei Chicago Bulls, dove ha registrato una media di 24 punti, 4.3 rimbalzi e 5.3 assist. Sei volte All-Star NBA ora è pronto a dare una mano ai Sacramento Kings, reduci da una stagione non troppo entusiasmante, usciti dal Play-In per mano dei New Orleans Pelicans.

