Mercato NBA, Danilo Gallinari aspetta ancora una chiamata: vuole una contender

C’è ancora tanta storia in NBA da scrivere per Danilo Gallinari. L’italiano, ad oggi, non ha ancora trovato un contratto nella Lega americana, ma dovrebbe essere solo questione di tempo prima di potersi accasare in qualche franchigia. La verità è che, in questa fase, le squadre stanno ancora chiudendo i free agent di più alto rango, quindi andranno a completare il roster con gli ultimi tasselli. Il Gallo, in una intervista rilasciata a La Repubblica, ha quindi commentato in questa maniera la sua situazione sul mercato NBA:

“C’è ancora tempo per il mercato, può succedere tutto in qualsiasi momento. Miami? Non è ancora il mio momento, ci sono altri free agent e si decide più avanti. Potrebbe essere ovunque, purché sia un club competitivo. Ritornare in Europa? Ora c’è l’NBA. A lungo termine è meglio non pensare troppo”

Poi, un messaggio d’amore alla Nazionale, mai ‘evitata’ per dare priorità alla sua carriera in NBA:

“Tengo particolarmente alla maglia azzurra, Pozzecco può contare su di me.”

Infine, una valutazione sulla vittoria dell’oro olimpico per Team USA:

“Pensavo che per gli USA l’oro sarebbe stato più comodo. Poi l’hanno risolta in rimonta gli anzianotti LeBron James, Steph Curry e Kevin Durant. Durante le Olimpiadi ho sentito Bogdan Bogdanovic, mio ex compagno e caro amico. Con la Serbia ha messo in crisi gli Stati Uniti. La delusione? Il Canada del mio amico Shai Gilgeous-Alexander, pensavo andasse avanti. Ma il livello dei Giochi è stato molto alto, con gare punto a punto”

