NBA, i Lakers ingaggiano il responsabile della preparazione fisica di Team USA

Per diverse stagioni, LeBron James – anche se lavora moltissimo con il proprio preparatore fisico – Anthony Davis e i Lakers sono stati regolarmente ostacolati da infortuni nelle ultime due stagioni. La franchigia californiana lo sa, visto che nel 2021 aveva già cambiato preparatore fisico, ma i problemi non sono oggettivamente scomparsi del tutto. Ecco perché l’ultima notizia annunciata dai Lakers è importante: Leroy Sims firmerà per Los Angeles e ricoprirà il ruolo di Direttore delle prestazioni e della salute dei giocatori.

Chiaramente dovrà gestire le problematiche mediche e fisiche dei campioni 2020. Leroy Sims non è uno qualunque in questo campo. Infatti, fino a poco tempo fa, era vicepresidente delle operazioni mediche per la NBA. Lo ricordiamo ai tempi della crisi sanitaria poiché aveva guidato l’intera parte medica nella “bolla” durante l’estate e l’autunno del 2020, per poi guidare la campagna di vaccinazione tra i giocatori pochi mesi dopo. Inoltre, oltre ad essere stato medico degli Warriors dal 2011 al 2014, il nuovo arrivato dei Lakers ha lavorato anche con la squadra americana di atletica per le Olimpiadi di Rio 2016, poi con la federazione americana di basket per Tokyo e Parigi, vinti ogni volta da Team USA.

Leggi Anche:

NBA 2k25, i rating di partenza dei migliori rookie

Morto Alvin Attles, leggenda degli Warriors e Hall of Famer NBA: aveva 87 anni