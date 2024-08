Morto Alvin Attles, leggenda degli Warriors e Hall of Famer NBA: aveva 87 anni

I Golden State Warriors piangono la scomparsa di Alvin Attles, spentosi nella giornata di ieri, mercoledì 21 agosto, nella sua casa a East Bay. Hall of Famer NBA nella Class 2019, Attles vanta oltre 60 anni nelle file degli Warriors, da giocatore prima, allenatore e dirigente poi. Come ricorda il comunicato diffuso dalla franchigia, la sua canotta #16 è una delle sei maglie finora ritirate da Golden State. Con lui in panchina, gli Warriors vinsero il titolo NBA 1975 grazie allo sweep alle Finals per 4-0 sui Washington Bullets. Con 557 successi, Atttles guida ad oggi la classifica tra i coach Warriors più vincenti di sempre, proprio davanti a Steve Kerr.

Il ricordo degli Warriors per Alvin Attles

Il messaggio di cordoglio affidato al sito ufficiale della squadra californiana: