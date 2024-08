NBA 2k25, i rating di partenza dei migliori rookie

Ad agosto 2023, incuriositi dall’entusiasmo attorno a Victor Wembanyama, avevamo raccolto i dati sui rating riservati dal videogame NBA 2k ai rookie più in vista per ogni Draft Class dal 2004 in avanti (le prime scelte assolute di ciascuna edizione). Riproponiamo questi dati, opportunamente aggiornati, con riferimento ai rookie che faranno il loro ingresso nella lega durante la stagione NBA 2024-2025.

I rating dei rookie prima del rilascio di NBA 2k25

Da Zaccharie Risacher a A.J. Johnson, ecco i trenta nomi con le migliori quotazioni di partenza in NBA2k25. Differenze minime per ora, con valori che verosimilmente oscilleranno per tutta la stagione.

