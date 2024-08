A gennaio i Los Angeles Lakers ritireranno la maglia numero 21 indossata da Michael Cooper, eroe dei giallo-viola che dominarono la NBA negli anni ’80 passato, però, sempre in secondo piano rispetto agli altri protagonisti. Nel corso di un’intervista, la leggenda dei Lakers ha anche parlato di Luka Doncic che, a suo parere, deve colmare alcune lacune.

Michael Cooper on Luka Doncic:

“He’s too slow for me. If he wasn’t a scorer, I would cut him. I give him credit for that, but to me, he’s lazy. Doesn’t hustle back on defense.”

(via Showtime with Coop, h/t @LakersNation) pic.twitter.com/bfXlM0E9wH

