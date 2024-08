NBA, Anthony Edwards dispiaciuto di aver “sweepato” Kevin Durant ai Playoff

Walt Frazier, Jalen Brunson, ma anche Spike Lee, Carmelo Anthony, Anthony Edwards e Kevin Durant… C’era moltissima gente ieri, per l’apertura del Fanatics Fest a New York. In qualità di ospiti, Jalen Rose e Durant hanno colto l’occasione per confessare il soprannome dato dagli americani a Edwards:

“Lo chiamiamo il ‘baby GOAT'” .

Un riferimento ovviamente a Michael Jordan considerato dai più il GOAT (“Greatest Of All Time”).

Quanto a Edwards, ha scherzato sull’eliminazione dei Suns durante gli ultimi playoff. I Wolves hanno vinto 4-0 contro i compagni di squadra di Kevin Durant. Queste le parole di Ant a riguardo:

“Non mentirò… mi è dispiaciuto un po’ perché è il mio giocatore preferito. Non volevo mandarlo a casa così. Ma è successo e mi sono sentito male…”.

Prima dei Giochi Olimpici, Edwards gli aveva confidato tutte le cose belle che pensava del suo idolo:

“A chi mi rivolgo per un consiglio? KD ovviamente, è il mio giocatore preferito di tutti i tempi, gli chiedo tutto quello che voglio.”

