La nuova stagione NBA è alle porte e le varie franchigie si stanno preparando al meglio: sin da subito i giocatori sono concentrati sugli obiettivi da raggiungere, Paolo Banchero non è da meno. La stella degli Orlando Magic vede un futuro roseo per la sua squadra, tanto che vede possibile la conquista del titolo della Eastern Conference.

Ospite dello show First Take di ESPN condotto anche da Stephen A. Smith, Paolo Banchero si è mostrato fiducioso sulla stagione degli Orlando Magic. Il vincitore del premio ROY 2023 è convinto che la sua squadra può arrivare fino in fondo nella classifica della Eastern Conference, con molte possibilità di raggiungere il primo posto:

.@PP_doesit says the Magic should “easily be a top four, top three team and have a chance to win the East.” pic.twitter.com/eMBQWZeuo6

— First Take (@FirstTake) August 16, 2024