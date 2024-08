L’Intuit Dome sarà l’arena della pallacanestro ai Giochi Olimpici Los Angeles 2028

La nuova, avveniristica e costosa casa dei Los Angeles Clippers, l’Intuit Dome, aprirà i presto i battenti con il primo show nel suo fitto cartellone. Dopo aver ottenuto l’All-Star Weekend NBA 2026, l’impianto registra il sì per organizzare un altro evento globale: si tratta dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Le dichiarazioni di Andreas Zagklis, segretario generale della FIBA, confermano i toni entusiasti che seguono la recente chiusura della rassegna a cinque cerchi parigina. Il testimone passa in ottime mani. Ecco le dichiarazioni riportate da Spectrum News 1:

“Tutti ne parlano in termini lusinghieri . Questa è un’arena concepita per i tifosi e per la loro esperienza [sul posto]. Mi aspetto immagini eccellenti e un’esperienza di livello altrettanto elevato anche per i giocatori.”