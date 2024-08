Calendario NBA 2024, svelata l’opening night: le partite in programma

Siamo a poco più di due mesi dall’inizio di una stagione NBA e, oggi, è finalmente stato reso noto il programma di apertura. Saranno ben due le partite in calendario il prossimo 22 ottobre 2024 e che apriranno ufficialmente la regular season. Ovviamente, non potevano mancare i Los Angeles Lakers di LeBron James, i quali saranno impegnati alla Crypto.com Arena contro i Minnesota Timberwolves di Anthony Edwards. Ed è subito sfida tra stelle NBA. Inoltre, sarà la serata della consegna degli anelli – in seguito alla vittoria dell’ultimo titolo – dei Boston Celtics, i quali invece ospiteranno al TD Garden i loro eterni rivali ad Est dei New York Knicks.

Le altre date importanti del calendario NBA 2024

Il 23 ottobre, invece, occhio a Milwaukee Bucks in trasferta contro i Philadelphia 76ers, così come Phoenix Suns-Los Angeles Clippers. Quando si riaffronteranno invece le ultime due finaliste NBA? Dallas e Boston si scontreranno il 25 gennaio 2025 in Texas ed il 6 febbraio 2025 al TD Garden. Da cerchiare in calendario anche il ritorno di Klay Thompson al Chase Center, con Dallas che affronterà i Golden State Warriors nella notte del 12 novembre 2024.

Nelle prossime ore, verosimilmente verrà invece svelato il resto del calendario NBA 2024 con tutte le sfide del caso. Nel frattempo, ricordiamo – quindi – che si partirà ufficialmente il 22 ottobre con la regular season, passando per la NBA Cup 2024 che terminerà il prossimo 17 dicembre a Las Vegas. La regular season si chiuderà il 13 aprile 2025, mentre l’inizio dei Playoff è schedulato per il 19 aprile 2025.

