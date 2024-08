Kevin Durant diventa proprietario di minoranza del PSG

Kevin Durant torna dalla trasferta olimpica parigina con al collo la medaglia d’oro vinta da Team U.S.A. e in tasca un importante accordo extra-cestistico.

Boardroom, società di investimenti che fa capo proprio a KD e al co-fondatore Rich Kleiman, ha rilevato infatti una quota di minoranza, inferiore ai 10 milioni di dollari, dalla statunitense Arctos, a sua volta piattaforma di investimenti privata. Già lo scorso anno, Arctos aveva finalizzato l’acquisto del 12.5% di quote proprietarie del club parigino. Durant nei giorni scorsi ha visitato il centro d’allenamento del PSG, incontrando tra gli altri il presidente Nasser Al-Khelaifi.

BREAKING: 2x NBA Champion Kevin Durant has invested in Paris Saint-Germain through his Boardroom Sports Holdings, LLC via Arctos Partners, the strategic minority investor in the club.

Further details to be announced shortly. pic.twitter.com/pcXSJugqf6

— Boardroom (@boardroom) August 12, 2024