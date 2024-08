NBA, Tatum deluso dal poco impiego con Team USA: “Difficile da accettare”

Dopo aver trascorso le Olimpiadi 2024 da panchinaro, Jayson Tatum ha parlato della sua esperienza sotto la guida di coach Steve Kerr con Team USA. Il campione NBA, infatti, ha dovuto ‘sopportare’ la doppia esclusione contro la Serbia e il poco impiego per il resto del torneo olimpico in cui ha registrato solo poco più di 5 punti di media ad allacciata di scarpe. Ufficialmente, l’asso dei Boston Celtics, è stato escluso a più riprese per “scelta tecnica”. Motivazione accettata da Tatum, ma difficilmente digerita dopo una stagione in cui ha conquistato l’anello NBA.

Queste le sue parole rilasciate ai microfoni dei giornalisti, una volta conquistato l’oro con Team USA a Parigi 2024:

“Ho fatto tanti sacrifici per arrivare dove sono ora, ho lavorato duro e quindi è stato difficile dal punto di vista personale. Se giocherò ancora in Nazionale? Non voglio prendere alcuna decisione ora, ma non escludo affatto di esserci a Los Angeles tra quattro anni. Quello che ho passato in queste settimane mi ha reso più umile e voglio prendere quanto successo come una sfida per il futuro”.

