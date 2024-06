Per questo primo Draft NBA di due giorni, è stato Jonathan Mogbo ad essere chiamato per primo durante il secondo giro da Mark Tatum, selezionato dai Toronto Raptors con la 31esima scelta. Kyle Filipowski, probabilmente, era il nome più atteso dell’intero lotto, scelto dagli Utah Jazz. Ma la scelta che tutti aspettavano era ovviamente la 55esima, quella dei Lakers. E senza troppe sorprese, Los Angeles alla fine ha selezionato Bronny James. Per la prima volta nella storia della NBA, padre/figlio giocheranno nella stessa squadra.

Nel frattempo è stato rivelato anche un piccolo giallo della nottata, con Rich Paul, agente di Bronny, che sembra aver ‘minacciato’ tutte le squadre precedenti ai Lakers, dicendo che se avessero selezionato il giocatore, verosimilmente non lo avrebbero mai avuto a roster poiché Bronny sarebbe finito intenzionalmente in Australia a giocare. Una sorta di lasciapassare verso la franchigia californiana.

Draft NBA 2024, tutte le scelte del secondo giro

31. Toronto Raptors: Jonathan Mogbo, F/C, San Francisco

32. Utah Jazz: Kyle Filipowski, F/C, Duke

33. Milwaukee Bucks: Tyler Smith, F, G League Ignite

34. New York Knicks: Tyler Kolek, G, Marquette

35. Indiana Pacers: Johnny Furphy, G, Kansas

36. San Antonio Spurs: Juan Nunez, G, Ratiopharm Ulm

37. Detroit Pistons: Bobi Klintman, F, Cairns

38. Oklahoma City Thunder: Ajay Mitchell, G, UC Santa Barbara

39. Memphis Grizzlies: Jaylen Wells, G, Washington State

40. Phoenix Suns: Oso Ighodaro, F, Marquette

41. Philadelphia 76ers: Adem Bona, C, UCLA

42. Charlotte Hornets: KJ Simpson, G, Colorado

43. Atlanta Hawks: Nikola Djurisic, G, Mega Basket

44. Miami Heat: Pelle Larsson, G, Arizona

45. Toronto Raptors: Jamal Shead, G, Houston

46. Los Angeles Clippers: Cam Christie, G, Minnesota

47. New Orleans Pelicans: Antonio Reeves, G, Kentucky

48. San Antonio Spurs: Harrison Ingram, F, UNC

49. Indiana Pacers: Tristen Newton, G, UConn

50. Indiana Pacers: Enrique Freeman, F, Akron

51. Dallas Mavericks: Melvin Ajinca, G, Saint-Quentin

52. Golden State Warriors: Quinten Post, C, Boston College

53. Memphis Grizzlies: Cam Spencer, G, UConn

54. Boston Celtics: Anton Watson, F, Gonzaga

55. Los Angeles Lakers: Bronny James, G, USC

56. New York Knicks: Kevin McCullar, G/F, Kansas

57. Toronto Raptors: Ulrich Chomche, C, NBA Academy Africa

58. New York Knicks: Ariel Hukporti, C, Melbourne

