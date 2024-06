Mercato NBA, Eric Gordon non eserciterà la player option: diventa free agent

Eric Gordon è stata una delle delusioni più grandi dopo l’eliminazione dei Suns al primo turno degli ultimi Playoff. C’è da dire che, a 35 anni, al playmaker non restano troppi tentativi per conquistare il tanto agognato anello NBA. Firmando con Phoenix la scorsa estate, pensava di essere vicino al traguardo. Invece ha dovuto fare i conti con una squadra troppo squilibrata, in cui ha vissuto anche la sua peggiore stagione in carriera con una media di soli 11 punti ad allacciata di scarpe e tirando con il 44.3% dal campo.

Secondo The Athletic , avrebbe quindi deciso di rinunciare alla sua “player option” da 3,4 milioni di dollari valevole per la prossima stagione. L’ex Rockets, Hornets/Pelicans e Clippers potrà quindi firmare dove vuole e, con uno stipendio al minimo salariale, rischia di attirare tante squadre contender.

