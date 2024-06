NBA, Porzingis vince il titolo ma ora dovrà operarsi: “Ne è valsa la pena”

Il centro dei Boston Celtics Kristaps Porzingis è tornato in campo per gara-5 delle NBA Finals dopo aver abbandonato il campo nel secondo atto della serie proprio con i Dallas Mavericks. Il lettone aveva già saltato buona parte dei Playoff per l’infortunio subito al polpaccio destro in gara-4 del primo turno contro i Miami Heat per poi rientrare e dominare la prima gara delle NBA Finals 2024 con 20 punti, 6 rimbalzi e 3 stoppate in 20 minuti di gioco.

Come detto, Porzingis ha poi dovuto fare i conti con un altro infortunio – questa volta alla gamba sinistra – che secondo Brian Windhorst di ESPN non si era mai visto prima in NBA:

“[…] Non c’è mai stata traccia di un infortunio del genere in NBA”.

Nonostante i problemi riscontrati durante questi Playoff, Porzingis ha deciso di stringere i denti e di scendere comunque in campo per aiutare i suoi compagni di squadra ad alzare il Larry O’Brien Trophy:

“Sapevo benissimo che, essendo reduce dal problema all’altra gamba, rischiavo di compensare il peso e la postura facendomi ancora più male. Ma non mi importava, volevo dare tutto ciò che avevo, con l’idea che avrei pensato poi a curarmi”.

Nella decisiva gara-5 Porzingis ha giocato solo 16 minuti segnando 5 punti con 2/4 al tiro.

Ora avrà bisogno di un intervento chirurgico per poter curare l’infortunio subito e salterà sicuramente il pre-olimpico con la sua nazionale. Il lettone avrà poi bisogno di un lungo processo di riabilitazione per poter recuperare, ma come ammesso anche dal diretto interessato poco importa alla luce della vittoria del titolo NBA:

“Non mi interessa, vincere il titolo era la cosa più importante e di certo ne è valsa assolutamente la pena”.

