NBA, Jaylen Brown nominato MVP delle Finals 2024: “Questo premio è anche di Tatum”

Jaylen Brown è stato nominato ufficialmente MVP delle NBA Finals 2024. La vittoria del titolo da parte dei Boston Celtics ha, quindi, un nome e un cognome chiaro. La guardia, infatti, è stata premiata dopo uno sforzo notevole con i suoi 20.8 punti, 5.4 rimbalzi, 5.0 assist e 1.6 palle rubate di media a partita. Peraltro, dobbiamo segnalare che Brown è stato preferito a Jayson Tatum il quale ha chiuso la serie finale con medie migliori (22.2 punti, 7.8 rimbalzi e 7.2 assist): si tratta del primo giocatore a non essere nominato MVP delle Finals nonostante numeri più alti.

Nella conferenza stampa di chiusura della stagione, Brown ha quindi voluto ringraziare la squadra per il premio ricevuto, così come Tatum:

“È stato uno sforzo di squadra, lo condivido con i miei fratelli e con il mio partner in crime Jayson Tatum, che è rimasto con me fin dall’inizio. Questo premio lo condividiamo insieme.”

Quindi, la risposta di Tatum verso il suo compagno di squadra:

“Prima di tutto, congratulazioni. Se lo è meritato, sono estremamente felice per lui. Il nostro obiettivo principale era vincere il titolo, non ci interessava il premio di MVP delle Finals. Ho avuto bisogno di lui lungo questo viaggio, e lui ha avuto bisogno di me. È stato bello condividere quel momento con lui, se lo è guadagnato.”