Una card di Michael Jordan venduta per quasi tre milioni di dollari

Una carta di Michael Jordan è stata venduta per quasi tre milioni di dollari. È tutto vero. Si tratta dell’“Upper Deck Ultimate Collection” del 2003/04, venduta all’asta per la cifra esatta di 2.928 milioni di dollari da Goldin, solo qualche giorno fa. C’è da dire che questa card è una versione speciale che presenta la patch del logo NBA di una maglia indossata dallo stesso Michael Jordan, oltre ad un autografo ritenuto “perfetto” da “His Airness”. Abbastanza da far impennare i prezzi tra i collezionisti. Per non parlare del fatto che questa è stata la prima volta che questa carta è stata oggetto di un’asta pubblica. Ken Goldin – battitore dell’asta – ha commentato in questa maniera quanto successo:

“Le parole semplicemente non possono esprimere il significato storico e l’importanza di questa carta. Questa è senza dubbio la migliore, più preziosa e ricercata carta di Michael Jordan mai prodotta.”

Restiamo però lontani dal primato nel mondo delle carte sportive, detenuto dal 2022 da una card risalente al 1952 di Mickey Mantle, la leggenda dei New York Yankees, venduta per la modica cifra di 12.6 milioni di dollari.

🚨 BREAKING: there is a NEW ALL-TIME HIGHEST-SELLING MICHAEL JORDAN CARD 🚨 Final Sale Price on the 2003 Upper Deck Ultimate Collection Michael Jordan Signed Logoman: $2,928,000 The All-Time Record for any Michael Jordan Card! 🙌 pic.twitter.com/cW9f3mOYtL — Goldin (@GoldinCo) June 2, 2024

Leggi Anche:

Record stoppate NBA Finals, la classifica ogni epoca

Draft NBA 2024: Pelicans rimandano la scelta; Lakers in tabellone alla 17