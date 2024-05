NBA, Dallas Mavericks alle Western Conference Finals, Doncic e Irving: “La chiave? Maturità”

A passaggio del turno acquisito, con l’approdo alle Western Conference Finals, in casa Dallas Mavericks l’adrenalina lascia spazio all’emozione. Luka Doncic e Kyrie Irving, due campioni uno a fianco all’altro, hanno commentato così l’esito di Gara 6, che proietta i texani tra le migliori quattro squadre dei Playoff. Scambio reciproco di complimenti, a partire dallo sloveno:

“ Qua ci emozioniamo. Da quando [Kyrie] è arrivato è stato di grande supporto. Mi ha aiutato a maturare molto, a vedere il gioco in un modo diverso. Sul campo è sempre una bellissimo giocare con lui. È stato un leader non solo per me, ma per tutto il gruppo.”

Irving gli ha fatto eco:

“Il ragazzo qui accanto a me mi ha spinto a continuare a lavorare per sviluppare il mio gioco. La grande parola sulla quale penso possiamo concordare è maturità. Al mio arrivo a Dallas ne stavo passando tante, dal punto di vista mentale, spirituale, emotivo, mi hanno accolto a braccia aperte. Non avevo certezze su come avremmo funzionato in campo, ma al di fuori so che sarei riuscito a legare. […] A volte non mi resta che star seduto ad ammirare il suo talento. La missione per entrambi è sempre la stessa.”