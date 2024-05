Playoff NBA, ruggito Pacers sui Knicks: si va a Gara-7

Ed eccola qui, la seconda Gara-7 di questo turno di Playoff è ormai prenotata. Dopo Denver-Minnesota, domenica sarà anche il momento del dentro-fuori tra Indiana e New York. Perchè questa notte Gara-6 ha pronunciato il suo verdetto: vittoria casalinga 116-103 per gli Indiana Pacers. Che strappano così dalle mani di Jalen Brunson e compagni il primo match point e si guadagnano il diritto a un ‘win or go home‘ game nel tempio del basket, il Madison Square Garden.

Decisivo per la franchigia gialloblu di Indianapolis un secondo parziale da 32-21 per ribaltare l’iniziale svantaggio dopo dodici minuti. Merito di chi? Come al solito di tutti. Perché se i Knicks di Thibodeau sono troppo Brunson-dipendenti, lo stesso meccanismo non vale per i Pacers. Pascal Siakam, Tyrese Haliburton, Myles Turner, TJ McConnell, Andrew Nembhard. Non tutte stelle, non tutti fenomeni. Ma tutti funzionali in un sistema con gli ingranaggi oliati praticamente alla perfezione. E Gara-6 ne è l’ennesima dimostrazione: 25 punti per Siakam, 17 per Turner, 15 per il trio Haliburton-McConnell-Nembhard, 11 per Toppin. Sei giocatori in doppia cifra, che hanno aggiunto molta pressione al pitturato avversario grazie a un dominio sotto il ferro. Sono 47 i rimbalzi acchiappati dai gialloblu (14 offensivi) contro i 35 degli ospiti.

E proprio ai bluarancio il solito Brunson non basta. Per l’ex Mavs 31 punti e 5 assist – nonostante il 2/13 iniziale dal campo – in uno sforzo quasi isolato per tenere a galla la speranza (poi fallita) di raggiungere già da stanotte i Boston Celtics nelle finali di Eastern Conference. Gli inutili 37 della coppia McBride-DiVincenzo ma soprattutto un infortunio all’addome per Hart rendono la sconfitta più amara. Un’opportunità che non bisognava perdere e che ora rischia addirittura di risultare ben più dolorosa del previsto. Perdere l’ex Villanova (che si aggiunge a Randle e Anunoby nell’infermeria newyorkese) sarebbe un durissimo colpo per Thibs.

