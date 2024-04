Risultati NBA, lezione Clippers su Dallas. OKC la spunta all’ultimo con NOLA

Nel matineé domenicale dei Playoff NBA 2024, i Boston Celtics avevano aperto il programmata di giornata spazzando via i Miami Heat dopo tre quarti, chiudendo con il risultato di 114-94. Ebbene, anche i match successivi non sono stati troppo diversi da quanto andato in scena al TD Garden, con un’unica eccezione, ossia Gara 1 tra Oklahoma City Thunder e New Orleans Pelicans. In questo senso, OKC ha sofferto fino all’ultimo istante, con C.J. McCollum che ha sbagliato il tiro decisivo: 94-92 per Oklahoma.

Discorso diverso per Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks, dove i californiani hanno fin da subito messo alle corde la compagine guidata da Luka Doncic e Kyrie Irving. I texani sono andati in difficoltà specialmente nel secondo quarto, perso malamente per 22-8. Tardiva la reazione da parte della squadra di Jason Kidd che nella seconda metà di gara ha provato – invano – a rientrare nel match. A questo punto, tutti i pronostici sono stati rispettati, con i padroni di casa che hanno vinto tutti i loro match di competenza.

Nella notte andranno in scena Cavaliers-Magic e Knicks-Philadelphia. È già tempo di Gara 2.

Leggi Anche:

NBA, Damian Lillard trascina Milwaukee in Gara 1 contro Indiana: 35 punti in un tempo

Playoff NBA, Denver batte i Lakers: la serie va sull’1-0

Playoff NBA, Minnesota si prende Gara-1 nel segno di Anthony Edwards