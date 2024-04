NBA, Victor Wembanyama in corsa anche per il titolo di Difensore dell’anno

Come ormai da diversi anni, la NBA scaglionerà i suoi premi individuali e – se i vincitori verranno annunciati durante i playoff – la Lega ha già annunciato i finalisti dei suoi sette trofei per la stagione regolare 2023/24. Per l’MVP nessuna sorpresa visto che Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic si contenderanno il titolo come previsto. In termini di Rookie of the Year, troviamo Chet Holmgren , Brandon Miller e ovviamente Victor Wembanyama tra i nominati.

Per il difensore dell’anno, torna il nome di Victor Wembanyama insieme a quelli di Bam Adebayo e Rudy Gobert. Per quanto riguarda il MIP, Tyrese Maxey, Alperen Sengun e Coby White sono i finalisti, mentre il 6MOY si giocherà tra Malik Monk, Bobby Portis e Naz Reid. Il trofeo “Clutch player of the year” metterà uno contro l’altro Stephen Curry, DeMar DeRozan e Shai Gilgeous-Alexander. Tra gli allenatori, infine, Mark Daigneault, Chris Finch e Jamahl Mosley si contenderanno il trofeo di Coach Of The Year. Nonostante la splendida stagione dei Celtics, Joe Mazzulla non compare tra i finalisti.

Leggi Anche:

NBA, Damian Lillard trascina Milwaukee in Gara 1 contro Indiana: 35 punti in un tempo

NBA Playoff 2024, Milwaukee Bucks vs Indiana Pacers: la preview